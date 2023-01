Juve, Vlahovic non ci sarà con la Cremonese. Si punta a recuperarlo per la gara contro il Napoli

La Juventus avrà un problema in attacco per le prime gare del 2023. Dusan Vlahovic non tornerà a disposizione di Allegri per la partita del 4 gennaio contro la Cremonese. Lo ha dichiarato lo scorso 30 dicembre il tecnico della Juventus, dopo l’amichevole contro lo Standard Liegi. Il serbo sta recuperando da un problema muscolare che si porta dietro da mesi, e che si è intensificato nel corso del Mondiale. L’attaccante vorrebbe recuperare per le gare successive contro Udines e Napoli, verosimilmente cerchiando in rosso il 13 gennaio, giorno del big match contro gli azzurri al Maradona.

Foto: Instagram Juve