Juve, visite mediche in corso per Ekhator al JMedical

30/06/2026 | 23:55:59

La Juventus ha chiuso per l’acquisto del giovane Jeff Ekhator dal Genoa. Il ragazzo, classe 2006, ha lasciato Genova poco dopo le 21 per raggiungere Torino e iniziare immediatamente il proprio iter di idoneità sportiva. Ekhator si è recato in tarda serata al JMedical, dove sono iniziate le prime procedure previste prima dell’ufficializzazione di domani. Operazione da 15 milioni più bonus e l’inserimento nella trattativa di David Puczka (terzino sinistro classe 2005) che sta per passare al Genoa. Un’operazione in prospettiva per un attaccante interessante.

Foto: sito Genoa