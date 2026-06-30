TOP NEWS
NEWS
CALCIOMERCATO
SERIE A
SERIE B
EDITORIALE

Juve, visite mediche in corso per Ekhator al JMedical

30/06/2026 | 23:55:59

article-post
Aggiungi Alfredo Pedullà tra le tue fonti preferite su Google

La Juventus ha chiuso per l’acquisto del giovane Jeff Ekhator dal Genoa. Il ragazzo, classe 2006, ha lasciato Genova poco dopo le 21 per raggiungere Torino e iniziare immediatamente il proprio iter di idoneità sportiva. Ekhator si è recato in tarda serata al JMedical, dove sono iniziate le prime procedure previste prima dell’ufficializzazione di domani. Operazione da 15 milioni più bonus e l’inserimento nella trattativa di David Puczka (terzino sinistro classe 2005) che sta per passare al Genoa. Un’operazione in prospettiva per un attaccante interessante.
Foto: sito Genoa