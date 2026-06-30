La Juve sta per chiudere Ekhator al fotofinish. E ora si concentra su Kolo Muani

30/06/2026 | 22:10:48

Un’operazione in uscita da chiudere entro il 30 giugno. Non Miretti in uscita, non ci sono stati fin qui accordi con il Bologna. Ma intanto la Juventus sta definendo la trattativa con il Genoa per l’attaccante Jeff Ekhator, operazione da 15 milioni più bonus e l’inserimento nella trattativa di David Puczka (terzino sinistro classe 2005) che sta per passare al Genoa. Un’operazione in prospettiva per un attaccante interessante, ora corsa contro il tempo per completare l’operazione con il ragazzo pronto per le visite. Adesso la Juve vuole concentrarsi su Kolo Muani dopo la svolta di mercoledì scorso e i dialoghi serrati con il Paris Saint-Germain.

Foto: Instagram Juventus