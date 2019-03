Juve-Udinese, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per la 27ª giornata di Serie A, si parte domani con l’anticipo del venerdì: la Juve di Allegri, capolista indiscussa del campionato, ospita l’Udinese di Nicola. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Allegri dovrà fare a meno di Cancelo e Pjanic, squalificati, e degli infortunati Cuadrado, Douglas Costa e Khedira. Il tecnico bianconero dovrebbe optare per il 4-3-3 con ampio turnover in vista dell’Atletico: fuori Chiellini e Bonucci (come annunciato dallo stesso Allegri), Spinazzola terzino, Alex Sandro esterno alto a sinistra. Tra i pali Szczesny, coppia difensiva Rugani-Bazargli, con Caceres terzino destro. In mezzo al campo agiranno Emre Can, Bentancur e Matuidi; davanti, Kean verso una maglia dal 1′, così come Bernardeschi. A riposo – salvo clamorose sorprese – Ronaldo, Dybala e Mandzukic. Nicola perde Mandragora, out per squalifica, al suo posto pronto Fofana che completa il centrocampo con Sandro e De Paul. In attacco possibile conferma per Okaka e Pussetto. Troost-Ekong, De Maio e Nuytinck comporranno la linea a tre difensiva.

JUVE-UDINESE, LE PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola; Emre Can, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Kean, Alex Sandro. Allenatore: Allegri

UDINESE (3-5-2): Musso; Troost-Ekong, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, Fofana, Sandro, De Paul, Zeegelaar; Pussetto, Okaka. Allenatore: Nicola