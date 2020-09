Juve, tris alla Sampdoria: Kulusevski fa già sognare, Ronaldo ci mette la firma

Buona la prima per la Juventus di Pirlo, Sampdoria liquidata 2-0. A decidere la gara i gol di Kulusevski al 13′, di Bonucci al 79′ e del solito Ronaldo allo scadere. Proprio lo svedese è la nota positiva della serata bianconera: gol al debutto e soprattutto al primo tiro in porta, un sinistro rasoterra preciso che non ha lasciato scampo ad Audero. Esordio migliore non si poteva sperare per l’ex Parma. A chiudere la gara il tap-in del difensore della Nazionale, lesto a raccogliere la respinta di Audero, e il guizzo di Ronaldo in chiusura di gara.

Foto: Twitter Juventus