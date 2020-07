Juve-Toro, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per la 30esima giornata di Serie A. Si parte domani con il derby della Mole tra Juve e Toro (ore 17.15), andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Sarri dovrebbe schierare Buffon tra i pali al posto di Szczesny: per il portiere italiano, dunque, possibile record di presenze in Serie A. Linea difensiva composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e Danilo; in mediana spazio a Bentancur, Pjanic e Matuid, mentre in attacco il tridente formato da Douglas Costa (in leggero vantaggio su Bernardeschi), Dybala e Ronaldo. Longo dovrebbe confermare la difesa a tre e dovrebbe presentarsi con Verdi a supporto di Belotti in attacco. In difesa, davanti a Sirigu, agiranno Izzo, Nkoulou e Bremer. De Silvestri e Ansaldi sulle fasce, con Meité, Lukic e Rincon a centrocampo.

JUVE-TORO, PROBABILI FORMAZIONI:

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo. All. Sarri.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Izzo, N’Koulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Lukic, Rincon, Ansaldi; Verdi, Belotti. All. Longo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus