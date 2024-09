Juve, tornati in gruppo Thuram e Weah. Il comunicato

Thiago Motta potrà nuovamente puntare su Thuram e Weah. I due giocatori erano indisponibili dal match d’esordio contro il Como, in cui avevano messo in mostra ottime prestazioni giocando da titolari. Ora il mister ex Bologna potrà finalmente tornare a lavorare con loro.

Il comunicato: “Oggi la squadra si è ritrovata al mattino, al Training Center: dopo il riscaldamento, il focus di oggi è stato il possesso palla, per una sessione conclusa poi con partitella e lavoro atletico. Weah e Thuram hanno lavorato in gruppo”.

Foto: X Juve