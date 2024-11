Juve-Torino, bagni e sedili distrutti nel settore ospiti dell’Allianz Stadium

Dopo gli episodi di violenza che hanno purtroppo anticipato il derby della Mole, c’è da parlare di altri disagi (di portata sicuramente minore) che hanno coinvolto l’attesa gara di Torino. Sui social girano infatti immagini di devastazione nello spicchio riservato ai tifosi granata, che si sono presentati in poco più di 800 nello stadio della Juve per assistere alla gara. Le immagini mostrano sedili disfatti e bagni totalmente distrutti. Le forze dell’ordine sono già al lavoro per rintracciare gli autori dei danneggiamenti.

Foto: X Juventus