Juve-Torino, alla magia di Yildiz risponde quella di Vlasic. Espulsi Motta e Vanoli

Il derby tra Juventus e Torino termina 1-1.

Il primo tempo a Torino è spettacolare, e vede una Juve fare la partita contro un Torino comunque affilatissimo. Sblocca la gara un capolavoro di Yildiz, all’ottavo minuto: il turco si accentra partendo la destra, supera un paio di avversari e scarica un mancino all’angolino basso. Secondo gol stagionale contro il Torino per il fuoriclasse con la maglia numero 10. Il Torino risponde subito col carattere. Al 14′ Linetty sfiora il pari sotto porta, dopo gli sviluppi di un calcio d’angolo. Da segnalare poi un gol annullato a Nico Gonzalez, che su assist di Mbangula fa un movimento da attaccante puro, ma di poco in fuorigioco. Allo scadere i sforzi granata sono ricompensati: altro gol da fuoriclasse puro di Vlasic, sempre di sinistro. Un tiro al volo da fuori area che prima sbatte sul palo alla destra di Di Gregorio e poi si incassa in rete.

Il secondo tempo procede su alti ritmi, con la Juve che prova a ragionare e il Torino che punta sulla fisicità e i palloni in area. Al 55′ Mbangula scappa a sinistra e riesce a crossare sulla linea di fondo. La palla si impenna, ma Nico e Yildiz si disturbano al momento del tiro e ne nasce un pallone docile per Milinkovic Savic. Tre minuti dopo si scatena una faida tra Motta e Vanoli, provocata da un intervento (pulito) di Savona su Karamoh, in scivolata. L’arbitro decide di espellere entrambi. Nei minuti successivi fondamentale Milinkovic-Savic per il Toro, attentissimo sulle uscite alte e sulle respinte. All’87’ un cross di Cambiaso poi fatto sfilare da Nico diventa insidioso, ma il portiere del Torino è attendo anche in questo caso. Il derby della Mole termina 1-1, tanti rimpianti per la Juve, che continua a rimandare l’appuntamento con la vittoria.

Foto: Instagram Juventus