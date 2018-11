Striscione della Curva Sud dell’Allianz Stadium per Gianluca Vialli, l’ex attaccante della Juventus che nei giorni scorsi ha confessato la malattia e la lotta contro il cancro. Lo stadio bianconero lo ha tributato di canti e cori prima della gara contro il Valencia, esponendo anche uno striscione che recita “Forza Gianluca, combatti nella vita come in campo… Vincerai!”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus