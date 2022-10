Juve, striscione degli ultras contro Gatti e Pinsoglio. Ecco cosa è successo

Dura presa di posizione da parte degli ultras della Juventus, nei confronti di Federico Gatti e Carlo Pinsoglio, difensore centrale e terzo portiere del club bianconero. Davanti all’Allianz Stadium, a Torino, è stato installato uno striscione contro i due calciatori, che recita: “Gatti da te non ce l’aspettavamo, Pinsoglio di te lo sapevamo….la Juve siamo noi”.

Ma cosa è accaduto per far scattare la rabbia del tifo bianconero? La Juve ha vinto a Lecce, la squadra si raduna a centrocampo e poi esce dal campo, ignorando i tifosi bianconeri nel settore ospite. L’unico che va ad applaudirli, è Nicolò Fagioli, autore del gol vittoria. Ed ecco che, anche da alcune immagini sui social, si vedono proprio Pinsoglio e Gatti che lo vanno a fermare, facendo tornare indietro il centrocampista. Un gesto che non è piaciuto ai tifosi bianconeri che ora contestano i due giocatori.

Foto: Instagram Ultras Juve