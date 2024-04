Juve Stabia promossa stasera in Serie B se… Le combinazioni

Mantova e Cesena hanno già conquistato la promozione in Serie B. Con il pareggio di ieri sera tra Lumezzane e Padova, la squadra allenata da Davide Possanzini ha raggiunto l’aritmetica certezza della promozione, ancor prima di scendere in campo questa sera sul campo del Renate. Ma potrebbe non essere l’unica festa promozione della serata di Serie C. Infatti, questa sera potrebbe decidersi anche la promozione del girone C con la sfida tra Benevento e Juve Stabia. Alla squadra di Guido Pagliuca serve un solo punto per poter per potersi rendere irraggiungibili sia dal Benevento stesso che dall’Avellino, vittorioso ieri contro la Turris.

Foto: Logo Juve Stabia