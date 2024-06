Juve Stabia, Matteo Lovisa continuerà a lavorare con il club. La nota

Con una nota ufficiale la Juve Stabia ha posto fine alle voci circa un possibile addio del ds Matteo Lovisa.

Questo quanto si legge: “Il Direttore Sportivo Matteo Lovisa precisa che, a seguito delle voci che si sono susseguite in questi ultimi giorni, le stesse sono infondate in quanto gli incontri erano legati a questioni di calciomercato. Il direttore sportivo precisa che è in essere un contratto con la Juve Stabia e che dopo la magnifica stagione vissuta vuole continuare il percorso intrapreso per questo grande e glorioso club, affermando sempre di più i valori di correttezza e collaborazione. Altresì è sempre più forte il legame con la piazza stabiese e i tifosi, vera spinta verso i nostri successi.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da S.S. Juve Stabia 1907 (@ssjuvestabia)

Foto: sito Juve Stabia