Juve Stabia, bastano 7 punti per la Serie B. Pagliuca: “ll sogno è lì e lo dobbiamo andare a prendere. Non dobbiamo aspettare che venga da noi”

Guido Pagliuca, allenatore della Juve Stabia, ha parlato in vista della gara con il Messina, soffermandosi anche sul sogno Serie B, distante solo 7 punti dalle vespe.

Quueste le se parole: “Chiedo alla nostra gente, a Castellammare di spingerci forte per il nostro grande sogno che però non abbiamo ancora raggiunto. L’entusiasmo dev’essere per quanto fatto finora, pochi giorni fa, venti giorni fa. Non dev’essere l’entusiasmo per un qualcosa di più. Mi aspetto di affrontare il Messina con la stessa fame e con il morso e la voglia di arrivare prima sulla palla e vincere duelli e contrasti. L’aspetto di forza e di impatto è importante. Siamo consapevoli che è una partita importantissima per il gruppo e per Castellammare perché ci avvicina al sogno, ma ricordiamoci che il sogno è lì e lo dobbiamo andare a prendere. Non dobbiamo aspettare che il sogno venga da noi”.

Conclude: “Domani dobbiamo aiutarci e combattere in ogni momento della partita. Mi sento un dipendente della società, un dipendente di un gruppo splendido. Cerco di dare sempre il meglio. Se guardo più in là di quello che è il quotidiano commetterei un errore. Devo essere focalizzato, sia io che il mio staff, su tutti i giocatori e sulla partita di domani importante per il nostro percorso. È normale che l’adrenalina che ti permette di andare forte con serietà e concentrazione è uno degli aspetti dominanti della partita. Giochiamo come abbiamo sempre fatto, stando attendi agli spazi nella linea difensiva”.

Foto: Instagram Juve Stabia