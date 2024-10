Super Perin non basta a salvare una Juve spenta e in dieci: El Bilal regala la vittoria allo Stoccarda al 93′

Alla Juventus non basta un super Perin, El Bilal regala i tre punti allo Stoccarda al 93′: 0-1 all’Allianz Stadium. Decisamente meglio l’avvio dello Stoccarda. E al sesto minuto il primo squillo, un colpo di testa di Vagnoman finito di poco a lato. Al dodicesimo imprecisa la conclusione di Undav che però ha avuto il merito, per tutta la prima frazione, di galleggiare tra le linee e creare continui grattacapi agli avversari. L’occasione più grande arriva al 29esimo, quando Demirovic ha sfiorato il gol: sulla precisa rasoiata del centravanti bosniaco, decisivo il tocco di Perin che ha sfiorato il pallone quel tanto che basta per deviarlo sul palo. C’è ancora lavoro per Perin che risponde presente anche sul colpo di testa di Undav al 41′. Nella ripresa lo Stoccarda va in vantaggio con una rete di Undav, servito con un lancio lungo da Mittelstadt e non seguito da Danilo. Ma il VAR ferma tutto. Fallo di mano di Undav nel controllo prima di realizzare il gol. Il rullino della gara non cambia ed è Perin a tenere in piedi una Juventus spenta. All’83’ la Juve rimane anche in dieci uomini: fallo di Danilo su Rouault sugli sviluppi di una punizione:.Eskas, dopo richiamo del Var, va all’on field review e concede il calcio di rigore. Ma è ancora Perin a salvare tutto respingendo in angolo il rigore di Millot. Il portiere della Juventus, però, si deve arrendere al 93′: splendido controllo di El Bilal Touré che supera Cambiaso e con un destro potente che sigla il vantaggio tedesco. Dopo 8 minuti di recupero l’arbitro Eskas fischia la fine, termina così 0-1 all’Allianz Stadium.

Foto: Instagram El Bilal