Juve, Soulé e Huijsen vicini ai saluti. E pronte due entrate

Sono giorni sempre più caldi per il mercato della Juve. Il passaparola è: due uscite e due entrate, secondo un consolidato cliché già attuato in questa prima parte del mercato. Matias Soulé è partito con la squadra per la Germania, la Roma ha già fatto un’offerta di 28 milioni più bonus che è sfuggita soltanto a chi ha impiegato il sabato mattina al mare dalle parti di Fregene. La Juventus chiede 30 più bonus, la Roma dovrà fare l’ultimo sforzo per regalare a De Rossi l’esterno offensivo più gradito. Huijsen non è partito con i compagni, ieri sera vi abbiamo anticipato due proposte imminenti proprio dalla Bundesliga (Stoccarda soprattutto ma anche Wolfsburg), vedremo se saranno di gradimento del difensore centrale. Nei giorni scorsi, sempre per Huijsen, aveva sondato il Paris Saint-Germain La Juventus conta di incassare 55 milioni più bonus che utilizzerà per chiudere Todibo (accordo totale con gli agenti e prima scelta per lo specialista del Nizza) e tornare forte su Koopmeiners.

Foto: Instagram Soulé