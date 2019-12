Juve, sottoscritto il 97,54% dell’aumento di capitale per 292 milioni. Il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, la Juve ha annunciato di aver sottoscritto il 97,54% dell’aumento di capitale. Di seguito la nota del club bianconero: “Sottoscritto il 97,54%, per un ammontare complessivo pari a circa Euro 292,5 milioni al termine del periodo di opzione. I diritti di opzione non esercitati saranno offerti in Borsa a partire dal 23 dicembre 2019”.

Foto: Twitter ufficiale Juventus