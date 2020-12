Juve sotto di un gol (Vlahovic) e di un uomo (espulso Cuadrado) all’intervallo

Primo tempo completamente in salita per la Juve andata subito sotto contro la Fiorentina: al 3’ lancio di Ribery, difesa bianconera scoperta, pallonetto vincente di Vlahovic. Al 18’ espulso Cuadrado, dopo la segnalazione del Var, per un intervento con il piede a martello su Castrovilli che l’arbitro La Penna aveva inizialmente sanzionato con il cartellino giallo. La Juve ha rischiato di andare sotto di due gol (decisivo Szczesny su Castrovilli) e poi ha creato qualche situazione di pericolo con Ronaldo, risentendo ovviamente dell’inferiorità numerica.

Foto Vlahovic: Twitter ufficiale Fiorentina