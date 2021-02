Juve, sospiro di sollievo per Bonucci ma con l’Inter riposerà

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il problema muscolare che ha interessato Leonardo Bonucci alla fine della gara con la Roma, non è nulla di grave. Lo stesso difensore lo aveva ammesso nel post gara, di essersi fermato per motivi cautelari e non forzare su un piccolo problemino.

Bonucci riposerà per la gara con l’Inter di domani in Coppa Italia, ma probabilmente già ci sarebbe stata la staffetta vista anche settimana scorsa con Demiral e De Ligt al posto dei due senatori in difesa.

Bonucci dovrebbe tornare al 100% per il Napoli, al massimo per la sfida al Porto in Champions di mercoledì 17 febbraio.

Foto: Twitter Juventus