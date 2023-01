Juve, sospese le quote sulla retrocessione

I siti scommesse si sono allineati: non sarà più possibile scommettere sulla retrocessione in Serie B della Juventus. Sospesa la quota che vedrebbe i bianconeri terminare in una posizione di bassa classifica e giocare la prossima stagione nella cadetteria. Una decisione maturata in seguito ai primi verdetti dell’udienza, a cui potrebbero seguirsi altri in futuro. I bookmakers giocano d’anticipo, cautelandosi da eventuali vincite con una quota – ad oggi – molto alta dato il decimo posto in classifica della squadra di Massimiliano Allegri.

Foto: Twitter Juventus