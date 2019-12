Brutte notizie per Sarri, al 40′ del primo di Lazio-Juve Rodrigo Bentancur è stato costretto ad abbandonare il campo a causa di un problema fisico. L’uruguaiano, autore dell’assist per il gol di Cristiano Ronaldo, ha lasciato il posto a Emre Can. Nelle prossime ore è atteso un comunicato da parte del club bianconero.

Foto: Juventus Twitter