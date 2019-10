Juve, senti Ramsey: “Qui voglio fare grandi cose. Sarri? Fantastico. E contro l’Inter…”

Aaron Ramsey, centrocampista della Juve, ha parlato ai microfoni della BBC soffermandosi sul suo passato all’Arsenal e sui primi mesi a tinte bianconere: “All’Arsenal c’era molta confusione e molte cose erano rimaste in sospeso. La decisione è stata presa e quella era la situazione, quindi ho dovuto esaminare altre opzioni. Ora ho la testa alla Juventus. Ho un’incredibile opportunità in un club enorme. Voglio poter aiutare i miei compagni di squadra e il mio club a realizzare grandi cose. CR7? Era proprio come tutti gli altri, molto accogliente. Rompe subito il ghiaccio e ti fa sentire come se stessi parlando con chiunque altro. C’è un clima familiare in tutto il club. Tutti sono motivati e molto concentrati su ciò che devono fare – prosegue Ramsey – Sarri? Finora è stato fantastico. Ci sono state nuove idee e nuove indicazioni, stiamo lavorando duramente per cercare di metterle in pratica. A volte non ha funzionato come avremmo voluto, altre sì. Stiamo lentamente migliorando in quello che ci chiede e nel comprendere i nostri ruoli e responsabilità. Inter? L’Inter è migliorata in questa stagione. Conte li ha davvero organizzati e non hanno ancora lasciato neanche un punto. Sarà difficile. Hanno dei giocatori fantastici. Dovremo stare attenti a tutti i loro giocatori per ottenere il risultato che vogliamo”, ha chiuso Ramsey.

Foto: Twitter personale Ramsey