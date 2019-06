Juve, senti CR7: “Ho ancora tanto da dare. Nazionale? Sensazione diversa rispetto ai club”

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juve, ha rilasciato un’intervista al sito ufficiale dell’Uefa dopo aver trascinato il suo Portogallo alla finale di Nations League. Queste le parole di CR7: “Per me è sempre un onore tornare in Nazionale. E’ il mio Paese, vestire questa maglia è un onore. Ovviamente, essere parte di questa competizione è anche più speciale, segnare è la ciliegina sulla torta. La preparazione fa parte della mia etica del lavoro. Mi sento bene, in forma, nonostante i 34 anni. La cosa importante è la testa, sentirsi motivati e felici, seguire il mio cammino come giocatore, perché credo di avere ancora tanto da dare. E mi sento ancora molto bene. Olanda? Sono una Nazionale eccellente, stanno giocando molto bene. Li ho visti di recente e hanno una squadra di livello con grandi giocatori. Ci sono giovani e ragazzi d’esperienza, poi, che rendono l’Olanda ancora più forte. Sarà un’avversaria difficile ma per entrambe sarà una finale da giocare e da affrontare, perché le finali sono così. Terza finale dopo le due agli Europei? Quando vesto la maglia del Portogallo, come detto, per me è un onore. E’ una sensazione diversa rispetto a quando giochi per il club. E’ il tuo paese: la mia famiglia è portoghese, i miei amici anche. Sono cresciuto in Portogallo, è una sensazione speciale vestire la maglia della Nazionale. Ovviamente, la chance di giocare per dei trofei rende questa sensazione ancora più speciale”, ha chiuso CR7.

Foto: Twitter ufficiale Juventus