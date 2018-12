Juve, sconfitta indolore con lo Young Boys: è prima del girone

Una brutta Juve cade 2-1 a Berna contro lo Young Boys nella sesta e ultima giornata del gruppo H di Champions League. Nonostante il ko, la squadra di Allegri passa gli ottavi come prima in classifica per la contemporanea sconfitta del Manchester United a Valencia. Bianconeri puniti da una doppietta di Hoarau, che sblocca il match al 30′ su rigore e raddoppia al 68′ in contropiede. Nel finale Dybala accorcia le distanze all’80’, poi lo stesso argentino si vede annullare al 93′ il gol del possibile 2-2 per fuorigioco di Ronaldo. A Berna finisce 2-1 per lo Young Boys, la Juve fa festa comunque.

YOUNG BOYS-JUVENTUS 2-1

Young Boys (3-5-2): Woelfli; Camara, Lauper, Benito; Mbabu, Sow (46′ st Wuthrich), Aebischer, Fassnacht (35′ st Bertone), Garcia; Ngamaleu (39′ st Schick), Hoarau. All.: Seoane

Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado (23′ Alex Sandro), Bonucci, Rugani, De Sciglio (27′ st Dybala); Bernardeschi, Bentancur, Pjanic (20′ st Emre Can), Douglas Costa; Ronaldo, Mandzukic. All.: Allegri

Arbitro: Stieler (Ger)

Marcatori: 30′ rig. e 23′ st Hoarau (Y), 35′ st Dybala (J)

CLASSIFICA: Juventus 12; Manchester United 10; Valencia 8; Young Boys 4.

Foto: Twitter ufficiale Champions League