Juve schiacciasassi: è record assoluto nei primi 5 campionati europei!

Juventus schiacciasassi, una corazzata che non fa sconti a nessuno. E oggi, con la vittoria nel derby d’Italia contro l’Inter grazie al gol di Mandzukic, ha segnato un altro record: ha eguagliato il miglior avvio della storia nei primi 5 campionati europei nell’era dei tre punti. 14 vittorie e 1 pareggio, esattamente come il Barcellona 2012-13, il Manchester City dell’anno passato e come il PSG di questa stagione. La Juventus iscrive il proprio nome nel libro dei record: 43 punti in 45 partite, numeri da capogiro. Ennesimo straordinario traguardo tagliato dalla Vecchia Signora.

