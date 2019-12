Juve-Sassuolo, le ultimissime sulle probabili formazioni

Domani la Juve di Sarri è attesa dal lunch match contro il Sassuolo. Fischio d’inizio allo Stadium alle ore 12:30, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro.

Sarri dovrebbe schierare Buffon tra i pali, linea difensiva composta da Cuadrado, Bonucci, De Ligt e uno tra Alex Sandro e De Sciglio. In mediana possibile maglia da titolare per Emre Can, insieme a Pjanic e Matuidi. Bernardeschi dovrebbe agire alle spalle di Cristiano Ronaldo e Higuain, in vantaggio su Dybala. De Zerbi ritrova Junior Traoré, reduce dalla Coppa d’Africa Under 23. In avanti solito tridente con Caputo, Bog e Djuricic. Ancora out Defrel, Berardi, Ferrari, Rogerio e Chiriches. A Torino potrebbe mancare anche Consigli che non si è allenato sabato mattina. In serata arriverà la decisione finale di De Zerbi. Non dovesse farcela spazio a uno tra Turati e Russo.

JUVENTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro (De Sciglio); Emre Can, Pjanic, Matuidi; Bernardeschi; Higuain, Cristiano Ronaldo.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Romagna, Marlon, Kyriakopoulos; Duncan, Magnanelli, Locatelli; Djuricic, Caputo, Boga.

Foto: Twitter ufficiale Juventus