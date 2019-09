Juve, Sarri in panchina a Firenze. Domani parlerà in conferenza

La Juventus, dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, prosegue la preparazione alla sfida di sabato alle 15 al “Franchi” contro la Fiorentina. Il gruppo, a soli due giorni dalla partita, ha lavorato questo pomeriggio in campo: dopo l’attivazione fisica e il torello, attenzione particolare dedicata alla tattica e ai calci piazzati. Domani – come riporta il sito ufficiale – sarà rifinitura, partenza per Firenze e conferenza stampa della vigilia, la prima di Maurizio Sarri dall’inizio del campionato: appuntamento alle 12.30, live su Juventus Tv.

Foto: Juventus Twitter