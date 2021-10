Juve-Roma, 1-0 all’intervallo: decide Kean di testa. Szczesny para un rigore a Veretout

È appena terminato il primo tempo di Juventus-Roma, gara valida per l’ottava giornata di Serie A. I bianconeri sono in vantaggio per 1-0 grazie alla rete siglata da Kean di testa al 16′. Rigore sbagliato dalla Roma nel finale, con Veretout che si è fatto ipnotizzare da Szczesny. Infortunio per Zaniolo. Il numero 22 giallorosso è stato sostituito da El Shaarawy al minuto 26.

Foto: Twitter Juventus