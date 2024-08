Juve, rescissione vicina con Pogba? C’è l’indizio social

Le strade di Paul Pogba e della Juventus sono vicine a dividersi in maniera definitiva. Il centrocampista francese ha smesso di seguire il club bianconero sui social, un chiaro segnale di un addio prossimo: il suo contratto con la Juve scade il 30 giugno 2026, ma sul suo conto pesa la squalifica di quattro anni inflittagli lo scorso febbraio dal Tribunale Nazionale Antidoping in seguito alla positività al DHEA riscontrata il 20 agosto 2023. Pogba è attualmente al minimo salariale, ma non è da escludere che possa presto arrivare anche la rescissione. Nel frattempo la Juventus ha assegnato la numero 10 a Yildiz, segnale di un nuovo inizio in casa bianconera. E Pogba presto potrebbe ufficialmente non farne più parte.

Foto: twitter Juventus