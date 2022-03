Juve, recuperati Dybala, Rugani e Bernardeschi per lo Spezia. Il punto sugli infortunati

Buone notizie per Max Allegri, alle prese con una difficile se non miracolosa rimonta scudetto. Daniele Rugani, Paulo Dybala e Federico Bernardeschi si sono allenati parzialmente in gruppo, all’indomani della trasferta di Firenze, e dovrebbero essere a disposizione già domenica con lo Spezia. Non ci sarà, invece, Bonucci, colpito da un’elongazione al soleo. Le sue condizioni saranno rivalutate tra 7 giorni. Sempre indisponibili McKennie (stagione finita), Zakaria (1 mese di stop), Chiellini e Alex Sandro, che dovrebbero recuperare per il Villarreal.

FOTO: Twitter Juventus