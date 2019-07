Juve, Ramsey si presenta: “Lavoreremo per il bel calcio con Sarri, ma vincere è ciò che conta””

Conferenza stampa di presentazione per il nuovo acquisto della Juventus, Aaron Ramsey. Queste le dichiarazioni del centrocampista gallese che si è legato ai bianconeri fino al 2023:

“Mi interessa vincere, ma se si riesce a vincere giocando anche un bel calcio è sicuramente la più bella soddisfazione. So che Sarri ama il bel calcio e sono sicuro che tutti i giocatori sotto la sua guida cercheranno di raggiungere questo obiettivo. Dopo aver fato bene al Chelsea speriamo di poter fare altrettanto bene anche qui”.

“Ho scelto l’8 che era di Marchisio. So quanto è stato importante in questa squadra. Spero di riuscire ad emulare quanto di buono ha fatto lui per questa maglia”.

“Nel momento in cui ho sentito che la Juventus era interessata a me non ho avuto dubbi su quale squadra scegliere tra quelle interessate a me. C’erano stati interessamenti di altre squadre, ma ho scelto la Juve”.

“Sono un tipo di giocatore a cui piace essere vicino all’area di rigore, difendere ma anche spingere in attacco. Quando comincerò gli allenamenti ci renderemo conto su come potremo trovarci in campo con Rabiot“.

“Spero di recuperare il prima possibile per poter riuscire a partire con la Juventus in tournee. Non so ancora se ci riuscirò, vedremo in questi giorni”.

“La squadra mi ha riservato un ottimo benvenuto, ho parlato un paio di volte con Sarri, è una persona grandiosa. Non vedo l’ora di mettermi a disposizione per raggiungere tutti gli obiettivi della Juventus per questa stagione”.

“Non sono in contatto con Charles ma so che è una leggenda a tutti gli effetti, qui e in Galles. E’ sicuramente un giocatore di cui spero di seguire le orme. So che significa molto per la Juve, spero di poterlo emulare”.

“Venire a giocare qui, ai livelli più alti, era un grande sogno. Contento di poter vivere un’esperienza di vita diversa. So che qui potrà essere impegnativo, ma non vedo l’ora di cominciare”.

“Felice di essere alla Juventus, una delle più grandi squadre al mondo. Ho subito un infortunio ma sto facendo progressi. Sto lavorando per recuperare nel più breve tempo possibile. Continuo ad impegnarmi per rientrare in squadra e cominciare ad allenarmi con gli altri nel più breve tempo possibile”.

Foto: Twitter Juventus