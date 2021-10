Buone notizie per la Juventus. Il club bianconero ha comunicato che Adrien Rabiot ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per il Covid 19. L’esame ha dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare.

Rabiot potrà essere a disposizione per il Derby d’Italia contro l’Inter di domenica sera.