Juve, quinto pareggio in campionato. Letizia risponde a Morata

La Juve non riesce a decollare. A Benevento il quinto pareggio in campionato, un altro 1-1, dopo una prestazione convincente solo a sprazzi e nel primo tempo. La Juve è andata in vantaggio al 21’ con un bellissimo gol con Morata, un sinistro imprendibile a conferma dello straordinario momento di forma dello spagnolo. Subito dopo Dybala si è divorato il raddoppio e anche Ramsey ha avuto l’opportunità di andare sul 2-0.

Il Benevento ha comunque mostrato una buona organizzazione, in pieno recupero ha sfiorato il pareggio con Schiattarella (gran parata di Szczesny) e sul successivo angolo Letizia ha trovato la traiettoria giusta ed il gol dell’1-1.

Nella ripresa Juve non troppo brillante, possesso palla ma poche occasioni, nel finale gran parata di Montipò su Dybala. E così la Juve, senza Ronaldo, continua a sprecare altri punti pesanti.

Foto: Twitter ufficiale Juventus