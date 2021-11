Juve, punizione esemplare per il tifoso che insultò Maignan

Il 40enne che insultò con offese razziste Mike Maignan il 19 settembre durante la partita tra Juventus e Milan all’Allianz Stadium è stato individuato dalle telecamere dello stadio e segnalato alla Digos. Lui ha ammesso di aver sbagliato e, nonostante ci sia un processo in corso, ha chiesto di poter espiare le proprie colpe facendo un periodo di volontariato in un’associazione che assiste migrante e facendo una donazione in beneficenza. Il colpevole ha già scritto una lettera di scuse al portiere rossonero e vorrebbe organizzare degli incontri nelle scuole per spiegare che il razzismo non deve esistere. Il Tribunale deciderà se accettare o meno queste condizioni. Sicuramente non sarà più socio dello Juventus Club a cui era legato da anni e rischia di ricevere il Daspo per diversi anni.

Lo riporta Lalaziosiamonoi.it.

Foto: Twitter personale Maignan