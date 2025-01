Juve, problemi per Conceicao nel riscaldamento. Gioca Yildiz

Problemi per la Juve prima del fischio d’inizio del match contro il Milan di Supercoppa. Francisco Conceicao, che sarebbe dovuto partire titolare, è stato colpito da alcuni problemi muscolari che ne hanno obbligato l’indisponibilità. Al suo posto giocherà Yildiz, a cui Motta aveva preferito Mbangula. Slitta quindi l’esordio in campo del portoghese in una gara contro suo padre, che questa sera dirigerà i rossoneri.

Foto: Instagram Conceicao