Juve, prima chiamata per Da Graca: chi è il giovane attaccante convocato da Pirlo

Un pomeriggio indimenticabile per il giovanissimo Cosimo Marco Da Graca, attaccante classe 2002, alla prima chiamata nella Juventus di Andrea Pirlo, pronto a condividere lo spogliatoio con CristianoRonaldo nella gara di Champions League. Nato il primo maggio 2002 a Palermo, è arrivato a Torino nell’agosto del 2018 prima di rientrare nella città siciliana per continuare con le giovanili rosanero dove è cresciuto. Classica prima punta con tanta forza e una buona base nei dribbling, ha qualche lineamento brasiliano vista la sua doppia nazionalità. 185cm di statura, è pronto a prendersi un posto nella prima squadra e iniziare a scalare le gerarchie dopo essersi messo in mostra nelle giovanili dei bianconeri con una cavalcata memorabile in Youth League.

Foto: instagram personale