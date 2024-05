Juve, presentato lo Juventus Creator Lab

La società bianconera ha presentato il laboratorio in cui nascono i prodotti digitali di Juventus. E’ stato ispirato dalle creator house e dai gaming studio americani, per creare contenuti destinati a una fanbase globale con un nuovo approccio alla creatività e ai contenuti che ogni giorno alimentano i media bianconeri.

Mike Armstrong, Chief Marketin & Communications Officer della Juventus, ha così dichiarato: «I nostri risultati aziendali sono strettamente legati alla rilevanza, un concetto che dipende dalle vittorie sportive, dalle campionesse e dai campioni della Juventus, dalle partnership e anche dallo storytelling. Negli ultimi anni, lo storytelling e l’industria dei media hanno vissuto una rivoluzione e lo sport non ha saputo tenere il passo. Juventus Creator Lab ha l’ambizione di essere una realtà all’avanguardia, per creare sempre più contenuti per la nostra fanbase globale e per essere sempre meglio allineati con tendenze della società in cui viviamo». Un progetto che nasce per aumentare l’accesso e la vicinanza al mondo della Juventus, dalla Prima Squadra femminile e maschile, al progetto Next Gen, e ancora alle Legends, al team di eSport e all’innovativa serie animata Team Jay, dedicata ai bambini.

Foto: Twitter Juventus