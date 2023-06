Juve, Prandelli: “Le regole vanno rispettate. Nelle scelte: 2 o 3 grandi campioni ok, poi occorre una base solida”

In un’intervista per le pagine della Gazzetta dello Sport, Cesare Prandelli si è espresso così sul caso Juventus, squadra di cui peraltro è stato giocatore dal 1979 al 1985, collezionando 89 presenze, 3 scudetti, una Coppa dei Campioni, una Coppa delle Coppe e una Coppa Italia: “A livello d’immagine per il calcio italiano quello che è successo non è bello, però esistono le regole e vanno rispettate. Tra la Juve e il Milan è la Juve che deve lavorare di più. Deve cambiare rotta nelle scelte. Due o tre grandi campioni ok, poi ci deve essere una base solida che lavora per loro. Altrimenti, più talentuosi metti, meno squadra sei“.

Foto: sito Fiorentina