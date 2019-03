Juve, poker all’Udinese prima dell’Atletico. Doppietta di Kean

Tutto facile per la Juve nell’anticipo della 27esima giornata di Serie A. I bianconeri di Allegri stendono l’Udinese con un perentorio 4-1, allungando momentaneamente a 19 punti il vantaggio sul Napoli, impegnato domenica sul campo del Sassuolo. All’Allianz Stadium il grande protagonista del match è Moise Kean: il gioiello classe 2000 prima sblocca la gara all’11’ del primo tempo sfruttando nel migliore dei modi un assist di Alex Sandro, poi al 39′ trova la sua personale doppietta finalizzando una bella azione personale. Nella ripresa la Juve arrotonda il risultato con Emre Can (calcio di rigore al 67′ concesso per un fallo sullo scatenato Kean) e Matuidi (inserimento e preciso colpo di testa al 71′). Nel finale Lasagna buca Szczesny rendendo meno amara la sconfitta dell’Udinese in casa della capolista.

Venerdì 8 marzo

20:30 Juventus-Udinese 4-1 (Kean 2, Emre Can, Matuidi – Lasagna)

Sabato 9 marzo

18:00 Parma-Genoa

20:30 Chievo-Milan

Domenica 10 marzo

12:30 Bologna-Cagliari

15:00 Frosinone-Torino

15:00 Inter-Spal

15:00 Sampdoria-Atalanta

18:00 Sassuolo-Napoli

20:30 Fiorentina-Lazio

Lunedì 11 marzo

20:30 Roma-Empoli

CLASSIFICA: Juventus 75; Napoli 56; Milan 48; Inter 47; Roma 44; Torino, Lazio**, Atalanta 41; Sampdoria 39; Fiorentina 36; Sassuolo 31; Parma, Genoa 30; Cagliari 27; Udinese** 25; Spal 23; Empoli 22; Bologna 18; Frosinone 17; Chievo* 10.

*Meno 3 punti di penalizzazione

**Una partita in meno

Foto: Twitter ufficiale Juventus