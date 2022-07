Paul Pogba scalpita per poter tornare in campo presto e pubblica sui social alcune immagini in cui, scarpette coi tacchetti ai piedi, si allena già in attesa della nuova stagione.

Il francese ha scritto sui social: “Can’t wait”, in attesa di tornare in campo. E lui vuole tornare in campo presto e lo farà con i colori della Juventus, dopo 6 anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Paul Labile Pogba (@paulpogba)



Foto: twitter United