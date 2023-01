Juve, Pogba scalda i motori: “Sulla mia strada”

Paul Pogba “ruggisce” sui social nella settimana che porterà alla ripresa del campionato. Un leone ruggente e messaggio: “On my way“, in italiano “Sulla mia strada“. Un chiaro riferimento al suo rientro in campo. La Juventus dovrà continuare a fare a meno del Polpo, l’infortunio al ginocchio lo tiene fermo dalla scorsa estate, ma Pogba non vede l’ora di tornare in campo. E dopo le critiche dei giorni scorsi sui social, piovute dopo le immagini di lui sulla neve per le festività natalizie, Paul ha voluto mandare un chiaro messaggio ai suoi tifosi: Pogba sta tornando.

Foto: Twitter Juventus