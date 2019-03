Juve più che mai al Max: è la notte senza sconti e pentimenti

Questa è la notte più lunga per la Juve. Due gol da recuperare all’Atletico Madrid in modo da non interrompere agli ottavi il cammino in Champions. Senza abusare della parole “fallimento”, di sicuro sarebbe una grande incompiuta proprio nella stagione che ha portato al più grande investimento della storia, ovvero l’arrivo di Cristiano Ronaldo. La parola fallimento è abusata perché, come dice Allegri, se porti a casa due trofei sei già avanti con il lavoro rispetto alla concorrenza e a chi, in Italia, resterà a mani vuote. Ma di grande incompiuta si potrebbe parlare perché uscire dalla Champions si può, agli ottavi un po’ meno proprio per i suddetti discorsi. Discorsi che la Juve intende resettare e cancellare con un’impresa difficilissima, ma di sicuro non impossibile. Allegri ha vissuto giorni difficili, di confronti e veleni ben celati perché la Juve riesce a lavare in casa i panni sporchi. Ma ora è il momento dei fatti, della reazione immediata, dell’accerchiamento Atletico, nella speranza che tutti gli incastri vadano a dama. Una Juve più che mai al Max, senza sconti e pentimenti. Questa è la notte giusta, mai più.

Foto: Twitter ufficiale Juve