Juve, per Nico Gonzalez problema al tallone. Attesa per gli esami

La Juventus ha perso anche Nico Gonzalez, che si è infortunato nel corso della sfida Argentina-Cile. L’attaccante ha riportato un problema al tallone. Inizialmente, si pensava che il giocatore della Juventus avesse accusato un fastidio alla caviglia, ma in realtà non era così. Adesso, nelle prossime ore, Nico Gonzalez farà accertamenti per capire l’entità del suo infortunio.

Juve che ha già ai box Francisco Conceicao, che si è fermato mercoledì alla Continassa, per un problema muscolare. In via di recupero Weah e Thuram, che si erano fermati nel corso della gara con il Como, alla prima giornata di campionato.

Foto: twitter Juve