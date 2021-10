Juve, per Dybala si allungano i tempi di recupero. C’è ottimismo per De Ligt

La Juve ha ingranato la quarta vittoria di fila in campionato. Non sarà una Juve bellissima ma molto pragmatica, certamente.

Allegri cerca di recuperare anche qualche elemento in vista della gara contro l’Inter di domenica prossima.

Paulo Dybala. L’argentino, prima della sosta, avrebbe dovuto recuperare prima di Morata, ma alla fine lo spagnolo è tornato in campo ieri sera contro la Roma, mentre per la Joya i tempi si sono allungati un po’ a sorpresa. L’argentino è ancora alle prese con l’elongazione muscolare che lo aveva fermato dopo il gol contro la Sampdoria. Si pensava potesse essere a disposizione dopo la sosta per le nazionali e invece ne avrà ancora per un po’. Potrebbe essere a disposizione per fine mese, o per la gara campionato, il turno infrasettimanale, con il Sassuolo del 27 settembre, o per quella con il Verona del 30. In ogni caso salta lo Zenit e l’Inter.