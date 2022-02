Juve, per Chiellini si teme uno stop non breve: a rischio anche l’andata di Champions

Dopo il successo con il Verona di ieri sera, la Juve sta preparando già la gara di Coppa Italia, in programma giovedì a Torino contro il Sassuolo.

Gara in cui non ci sarà certamente Giorgio Chiellini. Il capitano bianconero, uscito anzitempo nella sfida di ieri sera con il Verona, ha un problema al polpaccio e non filtra ottimismo in ambiente juventino, su un rapido recupero.

Chiellini infatti salterà certamente la sfida di Coppa Italia e anche quella con l’Atalanta. Ma si teme anche un forfait per il derby e per l’andata della gara con il Villarreal in Champions.

Foto: Twitter Juventus