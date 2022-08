Juve, Paredes serve come il pane. Il ballottaggio Depay-Milik

Dopo il pareggio in casa della Samp, Max Allegri ha detto: “Bene i giovani, ma nel calcio ci sono le categorie”. Il riferimento era ai centrocampisti, ennesima conferma che l’allenatore chiede un regista esperto. Il nome è quello di Paredes, ve ne parliamo da maggio, e ora la Juve deve cercare la soluzione migliore con il Paris Saint–Germain. Di sicuro Genova ha detto che Paredes alla Juve serve come il pane. E dipende anche dal ballottaggio in attacco: Depay è l’ideale, come ha fatto capire Nedved prima della gara di Marassi; Milik ha altre caratteristiche, ma se dovesse servire per sbloccare Paredes sarebbe una strada. Non quella perfetta per l’assorbimento offensivo: vedremo se per Milik si arriverà a un accordo, dalla Francia parlavano di apertura OM già in tarda mattinata. E comunque il centrocampo resta una priorità assoluta, da tre o quattro sessioni di mercato.

Foto: Paris Saint-Germain Twitter