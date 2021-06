Juve, oggi l’incontro tra Allegri e la dirigenza. Alla Continassa già presenti i membri dello staff del tecnico livornese

Massimiliano Allegri e la dirigenza della Juventus si incontreranno oggi per programmare il futuro del club bianconero e la strategia da adottare sul mercato. Alla Continassa – come racconta la Gazzetta dello Sport – sono arrivati i membri dello staff tecnico del tecnico livornese, da Marco Landucci ad Aldo Dolcetti, rispettivamente vice allenatore e tattico. Possibile il ritorno di Andra Barzagli nello staff di Allegri, il quale arriverà in seguito.

Foto: Twitter Juve