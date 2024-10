Juve, occhio a Sesko. Il pericolo numero uno del Lipsia. Il bomber ambito dalle big

La Juventus questa sera farà visita al Lipsia per la seconda giornata della Uefa Champions League. Lo spauracchio numero uno per i bianconeri è rappresentato certamente da Benjamin Sesko bomber che è partito dalla scuderia Red Bull, considerato l’erede di Haaland. Infatti, come il norvegese, ha fatto la trafila nel Salisburgo, solo che Sesko è rimasto nell’altra ammiraglia della scuderia Red Bull, prima di volare verso altre piazze. Classe 2003, 21 anni, Sesko è uno dei più straordinari talenti e e centravanti a livello internazionale. Alto 192 centimetri, già diversi titoli di squadra e individuali nel palmares, lo sloveno è già leader dell’attacco della sua Nazionale e i numeri confermano le sue doti. In questa stagione, ha giocato 5 partite in Bundesliga, segnando 2 gol. È stato anche impiegato in altre competizioni con 1 partita e 1 gol nella Supercoppa di Germania e altre presenze in competizioni minori.

La scorsa stagione ha avuto un ruolo significativo con 31 partite in Bundesliga, mettendo a referto 14 gol e 2 assist. Ha giocato anche 8 partite in Champions League con 2 gol.

Nel Salisburgo, nella stagione 2022-23, aveva totalizzato 30 partite in Bundesliga con 16 gol e 4 assist. Insomma, numeri importanti, per un elemento che è l’oggetto del desiderio di tante big d’Europa, anche italiane.

Foto: twitter Lipsia