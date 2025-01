Juve, nuovi esami per Conceicao. Confermata l’assenza di lesioni muscolari

Al J-Medical, stamattina, nuovi esami per Francisco Conceicao, esterno offensivo della Juventus. Il giocatore si era fermato nel riscaldamento della gara di Supercoppa contro il Milan lo scorso venerdì. Dopo gli esami effettuati, è stata confermata la prima diagnosi che esclude la presenza di lesioni muscolari significative sul flessore della gamba destra, evidenziando un semplice sovraccarico. Per questo l’idea della Juventus è quella di provare comunque a recuperarlo per l’imminente derby contro il Torino.

Foto: sito Juve