Juve NG-Vicenza: stasera andata finale Coppa Italia di Serie C. Prima volta con il Var

Questa sera alle 20:30 ci sarà l’andata della finale della Coppa Italia di Serie C 2022/2023. Si sfidano Juventus Next Gen e Vicenza: prima volta in cui il direttore di gara potrà usufruire del Var nell’epilogo della competizione. Il comunicato ufficiale della Lega Pro: “Firenze, 2 marzo 2023. E’ la sera della finale di andata della Coppa Italia di Serie C 2022/23. Juventus NG e Vicenza si sfidano alle 20:30 all’”Allianz Stadium” di Torino. Sarà la prima finale di Coppa Italia di Serie C nella quale l’arbitro potrà utilizzare la tecnologia VAR. Direttore di gara dell’incontro sarà Paride Tremolada di Monza, assistenti Belsanti e Ricciardi, IV uomo Carrione. Al VAR Abbattista, AVAR Paganessi. Previsti allo “Stadium” oltre ventimila spettatori, con tantissimi bambini delle “Academy” piemontesi ed oltre mille tifosi biancorossi da Vicenza. La finale di andata di Coppa Italia di Serie C tra Juventus NG e Vicenza sarà trasmessa in diretta su “Rai Sport” e in streaming live su “Eleven Sports”. Il ritorno è in programma l’11 aprile a Vicenza. In caso di parità di punti e gol nei centottanta minuti regolamentari, si andrà ai supplementari ed eventualmente ai rigori. La vincente della Coppa Italia di Serie C accede al primo turno dei playoff nazionali”.

Foto: sito ufficiale Lega Pro